Kocaeli Tem'de 2 Tır Çarpıştı: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu
16 dakika önce
Kocaeli TEM otoyolu Körfez mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 tır çarpışarak yola devrildi.
Kocaeli TEM
otoyolu Körfez
mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 tır çarpışarak yola devrildi. Kazanın ardından TEM otoyolu İstanbul
istikametinde kilitlenen trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza, TEM otoyolu Körfez mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 tır kaza sonucu otoyola devrildi. Meydana gelen kaza sonucu bir tırda bulunan büyükbaş hayvanlar da yola savruldu. TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.
(Mustafa Taşören/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:31 Kaynak: İHA
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