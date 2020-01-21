Kocaeli TEM'de battaniyeye sarılı ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli TEM'de battaniyeye sarılı ceset bulundu - Son Dakika

Kocaeli TEM'de battaniyeye sarılı ceset bulundu

7 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolunda temizlik işçileri tarafından yol kenarına atılmış battaniyeye sarılı bir ceset bulundu.

Kocaeli TEM'de battaniyeye sarılı ceset bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolunda temizlik işçileri tarafından yol kenarına atılmış battaniyeye sarılı bir ceset bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler incelemelerini sürdürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM Otoyolu Tepetarla mevkiinde Ankara istikametinde temizlik çalışması yapan kara yolları ekipleri, yol kenarında battaniye olduğunu görünce incelemek için yanına gittiler. Battaniyeyi açan ekipler, içinde ceset olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği ve cinsiyeti henüz belirlenemeyen ceset başında inceleme başlattı. Güvenlik şeridine alınan alana gelen Cumhuriyet Savcısı, polis ekipleri ile birlikte incelemelerini sürdürüyor. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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