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Kocaeli TEM'de bayram dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi

40 dakika önce

Kocaeli TEM'de bayram dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendiKOCAELİ - Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kocaeli TEM'de bayram dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi
KOCAELİ - Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.
İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM Otoyolunun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda oluşturduğu trafik Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgelerinde seyir halinde olan sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Trafikte oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, İstanbul yönünde dönüşe geçen araçların yoğun trafikte yavaş bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları görünüyor.
Trafiğin yoğun olduğu alanlarda güzergah boyunca Kocaeli emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması adına devriye görevlerini sürdürüyor.
Kocaeli TEM'de bayram dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:29 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kocaeli, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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