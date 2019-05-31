Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TEM'de bayram tatili yoğunluğu
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KOCAELİ TEM'de bayram tatili yoğunluğu

54 dakika önce

TEM'de bayram tatili yoğunluğu (2)TRAFİK YOĞUN AMA AKICIRamazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu.

TEM'de bayram tatili yoğunluğu (2)
TRAFİK YOĞUN AMA AKICI
Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman birikmelerin olduğu yolda araçlar ortalama 70 kilometre hızla ilerledi. Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.
KOCAELİ TEM'de bayram tatili yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:44 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel
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