KOCAELİ TEM'de bayram tatili yoğunluğu
54 dakika önce
TEM'de bayram tatili yoğunluğu (2)TRAFİK YOĞUN AMA AKICIRamazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu.
TEM
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:44 Kaynak: DHA
'de bayram tatili yoğunluğu (2)
TRAFİK YOĞUN AMA AKICI Ramazan Bayramı
tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli
kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman birikmelerin olduğu yolda araçlar ortalama 70 kilometre hızla ilerledi. Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.
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