KOCAELİ TEM'de bayram tatili yoğunluğu
1 saat önce
TEM'de bayram tatili yoğunluğu (3)TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTISaatler ilerledikçe TEM Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik yoğunluğu arttı.
TEM
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
'de bayram tatili yoğunluğu (3)
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI Saatler
ilerledikçe TEM Otoyolu Kocaeli
kesimindeki trafik yoğunluğu arttı. Ankara
istikametinde bazı kesimlerde trafik durma noktasına geldi. Özellikle İzmit
geçişinde seyir hızı saatte 20 kilometreye kadar düştü.
Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı
İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum
Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti