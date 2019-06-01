Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TEM'de bayram tatili yoğunluğu
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KOCAELİ TEM'de bayram tatili yoğunluğu

1 saat önce

TEM'de bayram tatili yoğunluğu (3)TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTISaatler ilerledikçe TEM Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik yoğunluğu arttı.

KOCAELİ TEM'de bayram tatili yoğunluğu, System.String[]
TEM'de bayram tatili yoğunluğu (3)
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Saatler ilerledikçe TEM Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik yoğunluğu arttı. Ankara istikametinde bazı kesimlerde trafik durma noktasına geldi. Özellikle İzmit geçişinde seyir hızı saatte 20 kilometreye kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
Saatler, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel
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