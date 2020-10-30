Kocaeli TEM'de durdurulan aracın LPG tankından 14 kilo 700 gram esrar çıktı - Son Dakika

Kocaeli TEM'de durdurulan aracın LPG tankından 14 kilo 700 gram esrar çıktı
30.10.2020 18:45
Kocaeli TEM'de durdurulan aracın LPG tankından 14 kilo 700 gram esrar çıktı Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde durduran otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda LPG tankına zulalanmış halde 14 kilo 700 gr esrar ele geçirildi.
Kocaeli TEM'de durdurulan aracın LPG tankından 14 kilo 700 gram esrar çıktı
KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde durduran otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda LPG tankına zulalanmış halde 14 kilo 700 gr esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan iki aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik Köpeği Stark ile yapılan aramalarda 31 plakalı otomobilin LPG tankı arkasına zulalanmış 73 paket halinde 14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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