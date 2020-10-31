Kocaeli TEM'de durdurulan aracın LPG tankından 14 kilo 700 gram esrar çıktı - Son Dakika

Kocaeli TEM'de durdurulan aracın LPG tankından 14 kilo 700 gram esrar çıktı
31.10.2020 00:57
Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde durduran otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda LPG tankına zulalanmış halde 14 kilo 700 gr esrar ele geçirildi.
Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde durduran otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda LPG tankına zulalanmış halde 14 kilo 700 gr esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan iki aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik Köpeği Stark ile yapılan aramalarda 31 plakalı otomobilin LPG tankı arkasına zulalanmış 73 paket halinde 14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi 6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak