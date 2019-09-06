Son Dakika Haberleri: Kocaeli tem'de tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu-2
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli tem'de tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu-2

1 saat önce

TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştuKocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde TIR, hafif ticari araca çarpıp devrildi.

TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde TIR, hafif ticari araca çarpıp devrildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle otoyol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Batı Hereke Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 34 KL 7119 plakalı TIR'ın şoförü Şahin Köse, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen Zeliha Yağcı yönetimindeki 34 AGL 546 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR, Yağcı'nın aracına çarpıp devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan her iki sürücü de araçlarından kendi imkanlarıyla çıktı.

Devrilen TIR nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yola dökülen yağ ve mazotun karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Çağırılan vinç tarafından TIR'ın yoldan kaldırılması sonrası otoyolda trafik akışı, yaklaşık 1 saat sonra yeniden normale döndü.

TEM Otoyolu, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı Son dakika: TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 19:19:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli tem'de tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]