Kocaeli TEM'de yabancı turistleri taşıyan midibüse kamyonet çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Turist midibüsü TEM kenarında durunca turistler ölümden döndü

Kontrolden çıkan kamyonet önce tur rehberine sonra midibüse çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda kontrolden çıkan kamyon, Sapanca'ya giderken yol kenarında duran turist dolu midibüse çarptı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza 10.15 sıralarında Körfez TEM Otoyolu Ankara istikametiYavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Sapanca'ya geziye giden yabancı turistleri taşıyan otobüs, TEM Otoyolu Körfez ilçesi kesiminde yol kenarında bilinmeyen bir nedenle durdu. Yolcuların araçtan indiği sırada kontrolden çıkan Yılmaz Y. idaresindeki 41 BC 291 kamyonet önce Enes isimli Tunus uyruklu tur rehberine daha sonra da turistleri taşıyan midibüse arkadan çarptı. Kazada kamyonet içinde sıkışan sürücü ve tur rehberinde aralarında olduğu 4 yabancı uyruklu turist kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin durumu ağır

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ola yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kamyonet sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Yılmaz Y. ve Tunuslu Enes adlı tur rehberinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırıldı

Kaza sonrası büyük hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda kalan turistler, başka bir araçla gidecekleri yere doğru yola devam etti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.