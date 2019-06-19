Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI-2
Son Dakika Güncel Haber

KOCAELİ TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI-2

1 saat önce

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe tamamen kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Fırat Erten kontrolündeki 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği esnada aynı istikamette seyreden Mustafa Ayyıldız idaresindeki 03 SG 289 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada aynı istikamette gelen Osman Coşar 34 RZ 3150 plakalı otomobil minibüse arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan henüz ismi öğrenilemeyen 1 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım 45 dakika trafiğe kapanırken kilometrelikce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI-2
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:13 Kaynak: DHA
Dilovası, TEM Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi Takla atan arazi aracından fırlayan sürücü kameralara yansıdı Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:27:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]