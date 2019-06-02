Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor
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KOCAELİ TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor

1 saat önce

TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor (2)TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜTEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü.

TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor (2)
TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü. Ankara istikametine doğru akıcı bir trafik var.
KOCAELİ TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
Ankara, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel
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