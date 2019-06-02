KOCAELİ TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor
1 saat önce
TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor (2)TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜTEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü.
TEM
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
'in Kocaeli
kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor (2)
TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜ TEM Otoyolu
Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara
istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü. Ankara istikametine doğru akıcı bir trafik var.
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