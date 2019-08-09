KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğuKURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.
TEM Otoyolu Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:29 Kaynak: DHA
geçişinde bayram yoğunluğu
KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara
istikametinde yoğunluk oluşturdu.
Mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk yaşanmaya başladı. TEM Otoyolu'nun Derince
ile İzmit
arasındaki Korutepe ve Gültepe
tünelleri ile Bekirdere rampaları ile viyadüklerde trafik yoğunlaştı. Bu bölgelerde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman arızalanan araçlar ise trafiği aksattı. Trafik yoğunluğunun bu gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri bayram tatili için yola çıkan sürücüleri yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyararak, yolculukları sırasında molalar vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.
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