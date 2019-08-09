Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu

45 dakika önce

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğuKURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.
Mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk yaşanmaya başladı. TEM Otoyolu'nun Derince ile İzmit arasındaki Korutepe ve Gültepe tünelleri ile Bekirdere rampaları ile viyadüklerde trafik yoğunlaştı. Bu bölgelerde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman arızalanan araçlar ise trafiği aksattı. Trafik yoğunluğunun bu gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri bayram tatili için yola çıkan sürücüleri yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyararak, yolculukları sırasında molalar vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.
TEM Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Behzat Ç.'de dikkat çeken "dinozor" göndermesi!
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı Bakan Soylu, bayram trafiği tedbirlerini denetledi Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 22:14:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]