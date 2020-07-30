KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı için memleketlerine gidenlerin oluşturduğu yoğunluk gece saatlerine göre azaldı. Sabah saatlerinde Ankara yönünde trafik yoğun ancak akıcı şekilde seyrederken, İstanbul yönüne giden araç sayısının ise yok denecek kadar az olduğu görüldü.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan Anadolu illerine yolculukları devam ediyor. İstanbul'dan yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişlerinde yoğunluk oluşturuyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden trafik yoğunluğu, bugün sabah saatlerinde azaldı. Ankara yönünde yoğun ancak akıcı bir trafik gözlenirken, İstanbul yönüne giden araç sayısının ise yok denecek kadar az olduğu görüldü. TEM Otoyolu Ankara yönündeki trafiği öğleden sonra yoğunlaşması bekleniyor.