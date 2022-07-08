Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram öncesi trafik akıcı - Son Dakika
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram öncesi trafik akıcı

08.07.2022 14:16

Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram öncesi trafik akıcıKOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı öncesi trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram öncesi trafik akıcı

KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı öncesi trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatil dolayısıyla vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Kocaeli TEM Otoyolu'nda yer yer akıcı yoğunluk yaşanırken, her bayram öncesi yoğun trafiğin yaşandığı İzmit Bekirdere rampasında da trafiğin akıcı olduğu görüldü. Bayram dolayısıyla tüm önlemlerini alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de otoyol boyunca kontrollerini sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram öncesi trafik akıcı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli TEM Otoyolu'nda bayram öncesi trafik akıcı - Son Dakika
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