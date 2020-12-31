Kocaeli TEM Otoyolu'nda kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli TEM Otoyolu'nda kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Tem Otoyolu İstanbul istikameti mevkiinde geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas A. idaresindeki 27 D 1720 plakalı Ford marka kamyon, Berkant Y.'nin hakimiyetindeki 69 AJ 833 plakalı Ford marka kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen kamyon, 100 metre sürüklenerek bariyerlere çarparak dururken sürücüsü İlyas A. ise yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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