Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

09.03.2022 00:57
Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle bir tırın yağ ve mazotu yola dökülürken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Şirintepe mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden S.K. yönetimindeki 41 B 0536 Mercedes marka tır, M.D. yönetimindeki 41 AFL 857 plakalı tıra ve M.A. 27 DB 206 plakalı tıra çarptı. Kazada sürücüler M.D. ve M.A. yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın şiddeti ile 41 AFL 857 plakalı tır kullanılamaz hale gelirken yola mazot ve yağ saçıldı. Yolu temizleyen karayolları ekipleri, büyük bir facianın önüne de geçti.

Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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TEM Otoyolu, Kocaeli, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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