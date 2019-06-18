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KOCAELİ TEM OTOYOLU'NDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR ORTA REFÜJE DEVRİLDİ 1 YARALI

1 saat önce

TEM Otoyolu Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde kontrolden çıkan TIR orta refüje devrildi.

TEM Otoyolu Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde kontrolden çıkan TIR orta refüje devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Derince Yenikent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen Ertan Ülker idaresindeki 34 AR 0630 plakalı TIR kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafındak dinlenme tesisleri tabelasına çarpan TIR, daha sonra bariyerleri ve aydınlatma direklerini ezerek orta refüje devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR içerisinde mahsur kalan sürücü Ertan Ülker'i bulunduğu yerden çıkartarak acil sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Ülker'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde yolun 2 şeridi trafiğe kapatılarak iki yönde de trafik 1 şeritten kontrollü olarak verildi. Kazada ezilerek yola savrulan bariyer ve elektrik direkleri Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek bölgeden alındı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yola savrulan bariyer ve elektrik direkleri ile devrilen TIR'ın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görgü tanıkları kaza yapan TIR'ın sağ şeritte yoluna devam ederken, orta şeritten gelen başka bir TIR tarafından sıkıştırıldığını ve yol tabelasına çarptığını iddia etti. Yol tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR daha sonra orta refüje devrilerek durabildi.
KOCAELİ TEM OTOYOLU'NDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR ORTA REFÜJE DEVRİLDİ 1 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:15 Kaynak: DHA
Derince, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel
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