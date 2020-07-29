KOCAELİ TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - Son Dakika

KOCAELİ TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı (2)TEM OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK ARTTI Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte TEM Otoyolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu...
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı (2)
TEM OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK ARTTI Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte TEM Otoyolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor. D-100 İZMİT GEÇİŞİ YOĞUN D-100 Karayolu Ankara yönünde ise İzmit şehir merkezi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Derince Çenesuyu mevkiinde başlayan araç yoğunluğu, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı'na kadar devam ediyor. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:34
Kaynak: DHA
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