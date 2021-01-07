Kocaeli TEM Otoyolu'nda ticari araçlarda 11 göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli TEM Otoyolu'nda ticari araçlarda 11 göçmen yakalandı
07.01.2021 15:44
Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan 4 ticari aracın içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan 4 ticari aracın içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 4 ticari araç durduruldu. Araçların içerisindeki şahısların yapılan kimlik kontrollerinde araçlarda bulunan 11 kişinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen şahıslar, İl Göç İdaresine teslim edilirken, 4 ticari araç sürücüsü hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında adli işlem uygulandı. - KOCAELİ
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