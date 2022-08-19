TEM'de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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TEM'de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı

19.08.2022 06:09
TEM'de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda tır, kamyon ve şehirler arası yolcu otobüsü kazaya karıştı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda tır, kamyon ve şehirler arası yolcu otobüsü kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, dehşeti yaşayan yolcular başka bir otobüsle tahliye edildi.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi, İstanbul istikameti, Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AB 438 plakalı tır, önünde seyir halinde olan 41 VC 221 plakalı kamyona çarptı. Savrulan kamyon, yan şeritten Ankara'dan Edirne'ye seyir halinde olan 16 ABE 799 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otobüs, yol kenarındaki bariyeri devirerek yolun Ankara istikameti tarafında durabildi. Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün şoförü, muavini ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 yaralı olduğu tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazazede yolcular ise yeni bir otobüse bindirilerek tahliye edildi. Kazadan dolayı Ankara istikametinin 2 şeridi trafiğe uzun süre kapandı. Olay yerine istenen itfaiye ekiplerinin yolun ortasına savrulan bariyerleri kaldırmasının ve kazalı araçların çekilmesinin ardından yol yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, TEM Otoyolu, Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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