Kocaeli TEM Otoyolu'nda tır servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı - Son Dakika

Kocaeli TEM Otoyolu'nda tır servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı

Kocaeli'de kontrolden çıkan tırın servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'de kontrolden çıkan tırın servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


Kaza 00.30 sıralarında Kocaeli TEM Otoyolu Körfez gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM İstanbul istikametine seyir halinde olan Abdullah T. idaresindeki 34 UJ 2960 plakalı tır, Körfez gişeleri mevkisinde aynı istikamette gitmekte olan Mustafa S. idaresindeki 10 S 00575 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsteki 9 kişi yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 08:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli TEM Otoyolu'nda tır servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı - Son Dakika
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