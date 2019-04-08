Son Dakika Haberleri: Kocaeli Tem Otoyolunda 2 Tır Devrildi

Kocaeli Tem Otoyolunda 2 Tır Devrildi

59 dakika önce

Kocaeli TEM otoyolunda 2 tır devrildi Kaza sonucu İstanbul istikametinde trafik kilitlendiKOCAELİ - Kocaeli TEM otoyolu Körfez mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 tır çarpışarak yola devrildi.

Kocaeli TEM otoyolunda 2 tır devrildi
Kaza sonucu İstanbul istikametinde trafik kilitlendi

KOCAELİ - Kocaeli TEM otoyolu Körfez mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 tır çarpışarak yola devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda TEM otoyolu İstanbul istikametinde kilitlenen trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM otoyolu Körfez mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 tır kaza sonucu otoyola devrildi. Meydana gelen kaza sonucu bir tırda bulunan büyük baş hayvanlar da yola savruldu. TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:45 Kaynak: İHA

Kocaeli, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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