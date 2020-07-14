Kocaeli TEM Otoyolunda kamyona çarpan maske yüklü tır parçalandı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli TEM Otoyolunda kamyona çarpan maske yüklü tır parçalandı: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu Kartepe kesiminde arıza için duran kamyona arkadan çarparak parçalanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli TEM Otoyolu Kartepe kesiminde arıza için duran kamyona arkadan çarparak parçalanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza 12.00 sıralarında Kocaeli'nin Sakarya sınırında Kartepe TEM Otoyolu Maşukiye mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tahsin Karaahmet idaresindeki 81 EY 961 hurda yüklü kamyon, TEM Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada arazı yaptı. Sürücü Tahsin Karaahmet, Maşukiye mevkiinde aracını sağa çekerek arızaya bakmak için aracından indi. Bu sırada arkadan hızla gelen Celal Tümen Yalabık idaresindeki 06 BBG 235 plakalı cerrahi maske yüklü tır, duran kamyona arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan tırın sürücüsü araç içinde sıkışırken, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Kazada parçalanan tırda yüklü cerrahi maskeler ise yola saçıldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri aldığı yolu trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç içinde sıkışan tır sürücüsü Celal Tümen Yalabık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kamyon sürücüsü Tahsin Karaahmet ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askeri birliklere maske götürürken kazada parçalanan tırın içinde sıkışarak feci şekilde can veren sürücü Celal Tümen Yalabık'ın cesedini çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kazaya karışan araçların kaldırılma işlemleri sürerken, trafik ise tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

(İHA)

TEM Otoyolu, Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli TEM Otoyolunda kamyona çarpan maske yüklü tır parçalandı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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