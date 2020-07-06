Kocaeli TEM Otoyolunda otobüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Kocaeli TEM Otoyolunda otobüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

-Kaza alanı havadan görüntülendi

-Kaza nedeniyle TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda lastiği patlayınca yol çalışmasına ait beton bariyere çarparak devrilen Metro Turizme ait yolcu otobüsünde 1 kişi öldü 17 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğin durduğu yolda iki yönde de oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kaza 21.22 sıralarında Tem Otoyolu Gebze Güzeller Organize sanayi bölgesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metro Turizme ait A.C. idaresindeki 34 FA 0269 plakalı içerisinde 19 kişi bulunan yolcu otobüsü, Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada lastiğinin patlaması sonrasında yol çalışmasına ait beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yol ortasına devrildi. Yan yatan otobüsteki ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

1 kişi öldü 17 kişi yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otobüsten fırlayan bir kişinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolda inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan TEM Ankara istikametinde ve kazayı izlemek için yavaşlayan sürücüler nedeniyle de İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce uzunluktaki araç yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kaza yapan otobüsü kaldırma çalışmaları devam ederken durak trafikte ise kilometrelerce araç yoğunluğu görünüyor.