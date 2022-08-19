Tır, kamyon ve otobüsün karıştığı kazada yaralanan 8 kişi taburcu oldu - Son Dakika
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Tır, kamyon ve otobüsün karıştığı kazada yaralanan 8 kişi taburcu oldu

19.08.2022 13:48
Tır, kamyon ve otobüsün karıştığı kazada yaralanan 8 kişi taburcu oldu

Kocaeli TEM Otoyolunda tır, kamyon ve şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kocaeli TEM Otoyolunda tır, kamyon ve şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, kaldırıldıkları hastanelerden taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaza, gece 03.40 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AB 438 plakalı tır, önünde seyir halinde olan 41 VC 221 plakalı Daf marka kamyona çarptı. Savrulan kamyon, yan şeritten Ankara'dan Edirne'ye seyir halinde olan 16 ABE 799 plakalı Temsa marka yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otobüs, yol kenarındaki bariyeri devirerek yolun Ankara istikameti tarafında durabildi. Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün şoförü, muavini ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 yaralı olduğu tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazazede yolcular ise yeni bir otobüse bindirilerek tahliye edildi. Kazadan dolayı Ankara istikametinin 2 şeridi trafiğe uzun süre kapandı. Olay yerine istenen itfaiye ekiplerinin yolun ortasına savrulan bariyerleri kaldırmasının ve kazalı araçların çekilmesinin ardından yol yeniden normal seyrine döndü.

Kazada yaralananların kaldırıldıkları hastanelerden taburcu edildikleri öğrenildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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TEM'de zincirleme facia! Tır, kamyon ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda yaralı var TEM'de zincirleme facia! Tır, kamyon ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda yaralı var Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, TEM Otoyolu, Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır, kamyon ve otobüsün karıştığı kazada yaralanan 8 kişi taburcu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır, kamyon ve otobüsün karıştığı kazada yaralanan 8 kişi taburcu oldu - Son Dakika
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