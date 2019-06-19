KOCAELİ TEM Otoyolundaki kazada İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
10 dakika önce
KOCAELİ TEM Otoyolundaki kazada İstanbul istikameti ulaşıma kapandı+(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:28 Kaynak: DHA
KOCAELİ TEM Otoyolundaki kazada İstanbul
istikameti ulaşıma kapandı+
(Tür: Yurt)
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