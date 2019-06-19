Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TEM Otoyolundaki kazada İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Son Dakika Güncel Haber

KOCAELİ TEM Otoyolundaki kazada İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

10 dakika önce

KOCAELİ TEM Otoyolundaki kazada İstanbul istikameti ulaşıma kapandı+(Tür: Yurt)

KOCAELİ TEM Otoyolundaki kazada İstanbul istikameti ulaşıma kapandı+
(Tür: Yurt)
KOCAELİ TEM Otoyolundaki kazada İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:28 Kaynak: DHA
istanbul, tem, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul güne yağmurla başladı THY'nin rüya uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 25 Haziran'da İstanbul'da olacak Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim Saadet Partisi İstanbul adayını geri çekecek mi? Açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 14:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TEM Otoyolundaki kazada İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]