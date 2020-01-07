Kocaeli tepeden yuvarlanan taşlar yol kenarına düştü - Son Dakika

Tepeden yuvarlanan taşlar yol kenarına düştü
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tepeden yuvarlanan dev taşlar çitleri devirerek yol kenarına düştü. Trafik ekipleri yolda önlem alırken, Karayolları'na bilgi verdi.
Gölcük'te yağmur yağışı etkili olurken, D-130 Karayolu'nun Gölcük ile Karamürsel arasındaki Halıdere mevkiinde tepede heyelan meydana geldi. Tepede bulunan taşlar yuvarlanarak çitleri devirip yol kenarına devrildi. Taşlar, İzmit istikametinde yol kenarına düştü. Taşların yola yuvarlanmaması olası bir faciayı önledi. Bölgeye gelen trafik ekipleri önlem aldı. Trafik polisleri, İzmit istikametinde yaşanan heyelan nedeniyle yol kenarına dubalar koyarak, Karayolları ekiplerine haber verdi.