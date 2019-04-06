Kocaeli Terastaki Kağıtları Yaktılar, Panik Yaşandı
1 saat önce
Terastaki kağıtları yaktılar, panik yaşandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tadilata alınan binanın terasında kağıtların yakıldığı sırada çıkan dumanı görenler yangın olduğunu düşünerek itfaiyeye haber verdi.
Terastaki kağıtları yaktılar, panik yaşandı
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, tadilata alınan binanın terasında kağıtların yakıldığı sırada çıkan dumanı görenler yangın olduğunu düşünerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri durumu anlayınca geri döndü.
Öğle saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi 1103 Sokak'ta kütüphane yapılması için tadilata alınan binanın terasında işçiler eski kağıtları yaktı. Dumanı gören vatandaşlar, binanın çatısının yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ve sağlık ekipleri binanın önüne gelirken, işçiler terasta kağıtları yaktıklarını belirtti. Bir işçi, itfaiye erlerine, Panik yapmayın kağıt yaktık. Kim ihbar etti anlamadım dedi. Olayın yanlış anlama olduğunu anlayan itfaiye ekipleri geri döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:54 Kaynak: DHA
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