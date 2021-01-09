Kocaeli terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Kocaeli Terminali, 1 yılda 1 milyon yolcuyu terminalde misafir etti. Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden 2020 yılında 301 bin 89 yolcu İzmit'ten farklı şehirlere seyahat etmesi sağlandı. Toplamda 45 peron bulunan terminalin otopark kısmında ise son bir yılda toplam 400 bin araç giriş çıkış yaptı. Abonelik sistemi de olan otoparkı, çevre bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da sıklıkla kullanabiliyor. - KOCAELİ