Kocaeli Ticaret Odası'ndan üyelerine 80 milyon liralık "Nefes Kredisi" desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kocaeli Ticaret Odası'ndan üyelerine 80 milyon liralık 'Nefes Kredisi' desteği - Son Dakika Ekonomi

Kocaeli Ticaret Odası'ndan üyelerine 80 milyon liralık "Nefes Kredisi" desteği

14 dakika önce

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, "KOTO olarak bütçemizden 6 milyon lira kaynak aktardığımız Nefes Kredisi kapsamında sadece oda üyelerine 80 milyon liralık sıcak para kredi olarak dağıtılacak.

Kocaeli Ticaret Odası'ndan üyelerine 80 milyon liralık

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, "KOTO olarak bütçemizden 6 milyon lira kaynak aktardığımız Nefes Kredisi kapsamında sadece oda üyelerine 80 milyon liralık sıcak para kredi olarak dağıtılacak." dedi.

KOTO'da düzenlenen toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğündeki yeni "Nefes Kredisi"ne değinen Bulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen kesimin iş dünyası olduğunu belirterek, alınması gereken önlemlerle ilgili taleplerinin büyük kısmının kabul gördüğünü söyledi.

TOBB'un öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında imzalanan protokol uyarınca hayata geçirilen Nefes Kredisi için başvuruların başladığını aktaran Bulut, "KOTO olarak bütçemizden 6 milyon lira kaynak aktardığımız Nefes Kredisi kapsamında sadece oda üyelerine 80 milyon liralık sıcak para kredi olarak dağıtılacak." diye konuştu.

Bulut, krediye başvurmak isteyenlerin odadan veya internet sitesi üzerinden kolayca alabilecekleri faaliyet belgesiyle DenizBank şubelerine giderek süreci tamamlayabileceklerini anlatarak, Nefes Kredisi dolayısıyla DenizBank şubelerinin 09.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini kaydetti.

KOTO üyelerine özel Nefes Kredisi'nin 2020 yılında geri ödemesiz, 2021 yılında ise eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla sunulacağını dile getiren Bulut, Denizbank'ın bu girişiminin diğer özel bankalara da örnek olmasını diledi.

Denizbank, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:56 Kaynak: AA


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ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli Ticaret Odası'ndan üyelerine 80 milyon liralık "Nefes Kredisi" desteği - Son Dakika
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