Kocaeli tır devrildi, otoyol ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kocaeli tır devrildi, otoyol ulaşıma kapandı

14 dakika önce

TIR devrildi, otoyol ulaşıma kapandıKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kuş yemi yüklü TIR orta refüje devrildi.

TIR devrildi, otoyol ulaşıma kapandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kuş yemi yüklü TIR orta refüje devrildi. TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Derince Yenikent mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 76 DG 296 plakalı kuş yemi yüklü TIR kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan TIR, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri tarafından aracın yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli tır devrildi, otoyol ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu, İstanbul, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
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