Son Dakika Haberleri: Kocaeli Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı

Kocaeli Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı

15 dakika önce

Tır devrildi, TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı (1)İzmit'te, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR devrildi.

Tır devrildi, TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı (1)

İzmit'te, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR devrildi. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 112 Acil ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Haber Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCUİZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:23 Kaynak: DHA

İzmit, Ankara, Güncel
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