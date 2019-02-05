Kocaeli Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı
15 dakika önce
Tır devrildi, TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı (1)İzmit'te, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR devrildi.
Tır devrildi, TEM Otoyolu Ankara
istikameti ulaşıma kapandı (1) İzmit
'te, TEM Otoyolu Kandıra
gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR devrildi. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 112 Acil ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Haber Ergün AYAZ- Alişan
KOYUNCUİZMİT(Kocaeli
), (DHA
) -
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:23 Kaynak: DHA
Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı
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