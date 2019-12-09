Son Dakika Haberleri: Kocaeli tır ile halk otobüsü çarpıştı
Son Dakika Güncel Kocaeli tır ile halk otobüsü çarpıştı - Son Dakika

Kocaeli tır ile halk otobüsü çarpıştı

6 saat önce

Kocaeli TIR ile halk otobüsü çarpıştı (Kaza yapan otobüsün güvenlik kamerasından o anlar)

Kocaeli TIR ile halk otobüsü çarpıştı (Kaza yapan otobüsün güvenlik kamerasından o anlar)

Kocaeli tır ile halk otobüsü çarpıştı

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:32 Kaynak: DHA
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