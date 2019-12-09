Kocaeli tır ile halk otobüsü çarpıştı
6 saat önce
Kocaeli TIR ile halk otobüsü çarpıştı (Kaza yapan otobüsün güvenlik kamerasından o anlar)
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:32 Kaynak: DHA
Kocaeli TIR ile halk otobüsü çarpıştı (Kaza yapan otobüsün güvenlik kamerasından o anlar)
25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı