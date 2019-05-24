Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TIR kamyona çarptı, otoyol ulaşıma kapandı

KOCAELİ TIR kamyona çarptı, otoyol ulaşıma kapandı

7 saat önce

TIR kamyona çarptı, otoyol ulaşıma kapandı (1)İZMİT'te, TEM Otoyolu Kandıra gişelerİ mevkiinde TIR önünde gitmekte olan kamyona çarptı.

TIR kamyona çarptı, otoyol ulaşıma kapandı (1)
İZMİT'te, TEM Otoyolu Kandıra gişelerİ mevkiinde TIR önünde gitmekte olan kamyona çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle yoldan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
(Tür: Yurt)
KOCAELİ TIR kamyona çarptı, otoyol ulaşıma kapandı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:11 Kaynak: DHA
Kocaeli, Kandıra, TEM Otoyolu, Güncel
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