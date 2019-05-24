KOCAELİ TIR kamyona çarptı, otoyol ulaşıma kapandı
7 saat önce
TIR kamyona çarptı, otoyol ulaşıma kapandı (1)İZMİT'te, TEM Otoyolu Kandıra gişelerİ mevkiinde TIR önünde gitmekte olan kamyona çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:11 Kaynak: DHA
TIR kamyona çarptı, otoyol ulaşıma kapandı (1)
İZMİT'te, TEM Otoyolu Kandıra gişelerİ mevkiinde TIR önünde gitmekte olan kamyona çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle yoldan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
(Tür: Yurt)
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