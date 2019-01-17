Son Dakika Haberleri: Kocaeli Tırnakçıyı Güvenlik Kameraları Ele Verdi

Kocaeli Tırnakçıyı Güvenlik Kameraları Ele Verdi

25 dakika önce

Tırnakçıyı güvenlik kameraları ele verdiİZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'NİN Derince ilçesinde bir medikal malzeme dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çalan yankesici yakalandı.

Tırnakçıyı güvenlik kameraları ele verdi

İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'NİN Derince ilçesinde bir medikal malzeme dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çalan yankesici yakalandı. Güvcenlik kameraları sayesinde yakalanan Ü.Ç.'nin benzer suçlardan 17 sabıkasının olduğu belirlendi.

19 Aralık 2018 günü Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde bulunan bir medikal malzeme dükkanına gelen kişi, burada dükkandaki kasiyerin kafasının karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çaldı. Kapanış saatinde kasada açık çıkması üzerine güvenlik kameralarını izleyen dükkan sahibi, kayıtlarda hırsızlığı fark etmesi üzerine polise haber verdi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dükkandan para çalan zanlının daha önce benzer suçlardan 17 adet suç kaydı olan Ü.Ç.(48) olduğunu tespit etti. Polis, Ü.Ç.'yi, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenler'de yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ü.Ç., adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:13 Kaynak: DHA

DHA, Derince, Kocaeli, Güncel
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