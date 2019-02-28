Kocaeli 'Tırtıkçılar' Operasyonunda İkinci Dalga: 5 Gözaltı
22 dakika önce
'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı (2)5 KİŞİ TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı.
'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı (2)
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından Körfez
Adliyesine sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:54 Kaynak: DHA
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