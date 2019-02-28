Son Dakika Haberleri: Kocaeli 'Tırtıkçılar' Operasyonunda İkinci Dalga: 5 Gözaltı

Kocaeli 'Tırtıkçılar' Operasyonunda İkinci Dalga: 5 Gözaltı

22 dakika önce

'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı (2)5 KİŞİ TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı.

'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

Körfez, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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