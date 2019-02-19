Son Dakika Haberleri: Kocaeli Trafiği Ukom ile Denetleniyor

Kocaeli Trafiği Ukom ile Denetleniyor

1 saat önce

Kocaeli'nde faaliyet gösteren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM), daha kaliteli ve güvenli ulaşım için anlık olarak toplu taşıma araçlarını denetlemeye devam ediyor.

Kocaeli Trafiği Ukom ile Denetleniyor, System.String[]
Kocaeli'nde faaliyet gösteren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM), daha kaliteli ve güvenli ulaşım için anlık olarak toplu taşıma araçlarını denetlemeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı Kara Ulaşım Müdürlüğü bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM), 7-24 denetim ve takip prensibiyle çalışıyor. Önemli noktalara yerleştirilen kameralar ile sürekli takip edilen, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale yapılan merkezde, trafik güzergahlardaki olumsuzluklar ile geri dönüşler çözüm odaklı ve hızlı gerçekleşiyor.

Hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması için UKOM tarafından yapılan kontroller, elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi ile araçların içinde bulunan kameralar aracılığıyla anlık yapılıyor. Ayrıca şehrin önemli noktalarında bulunan MOBESE kameralar ile de trafik yoğunluğu ve trafikte ulaşımı aksatacak sorunları izleyen UKOME, gerekli gördüğü durumlara anında müdahale edebiliyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:25 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Kocaeli, Güncel
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