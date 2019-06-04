Son Dakika Haberleri: Kocaeli trafiğine havadan denetim
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Kocaeli trafiğine havadan denetim

41 dakika önce

Kocaeli'de polis helikopteri ve drone ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Kocaeli trafiğine havadan denetim, System.String[]
Kocaeli'de polis helikopteri ve drone ile havadan trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri ile 17-27 Mayıs tarihlerinde "Özel Denetim 15" trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında, il genelinde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 7 sürücüye bin 595 lira trafik cezası kesildi.
Ayrıca Kocaeli İnsansız Hava Araçları Bu¨ro Amirliği ekiplerince drone ile 13-27 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde, trafik kural ihlali yapan 51 sürücüye 12 bin 220 lira para cezası uygulandı.
Havadan trafik denetimlerinin, Ramazan Bayramı su¨resince devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:46 Kaynak: AA
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