KOCAELİ Trafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
13 dakika önce
Trafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurduİzmit'te trafikte yol verme yüzünden tartışan iki sürücüden Salih G., tabancayla bacağından vurularak yaralandı .
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:10 Kaynak: DHA
Trafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu İzmit
'te trafikte yol verme yüzünden tartışan iki sürücüden Salih G., tabancayla bacağından vurularak yaralandı .
Olay, öğle saatlerinde Gündoğdu
Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte otomobilleriyle seyir halinde olan Ceyhun
G. ve Salih G. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. İkili daha sonra otomobillerinden inerek yol üzerinde sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ceyhun G., otomobilinde bulunan tabancasını alarak, Salih G.'ye ateş açtı. Salih G., bacağından yaralanırken, Ceyhun G. olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaralı Salih G.'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Umuttepe
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaçan sürücü Ceyhun G., olaydan kısa bir süre sonra boş bir arazide otomobilinin içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hırsız, çaldığı tavukları polise satmaya çalışırken yakalandı
PUBG'ye güncelleme geldi! İşte yeni silah ve araçlar
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum