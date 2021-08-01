Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali\'nde çevre bilinci aşılandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde Türkiye'ye örnek faaliyetler de yapılıyor. Festivale katılan 250 bisikletçi, sürüş yaptığı parkurlardaki ormanlarda çöp toplayarak orman yangınlarına karşı bilinçli olunması ve çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.

ORMANDA ÇÖP TOPLADILAR

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki muhteşem doğa manzaraları eşliğinde gerçekleşen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, önemli bir etkinliğe daha imza attı. Ülkemizin adeta ciğerlerinin yandığı orman yangını felaketlerinde bir kez daha öneminin arttığı çevre bilincine parmak basmak adına festivale katılan bisikletçiler Kandıra'nın ormanlarında çöp topladı. Böylece fKocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde çevre bilinci aşılanmış oldu.

TÜM DÜNYAYA MESAJ VERİLDİ

Sadece Türkiye'ye değil dünyaya bir mesaj veren örnek faaliyette bisikletçiler sadece çöpleri değil cam kırıklarını da tek tek topladı. Cam kırıklarından meydana gelen orman yangınlarının çokluğuna dikkat çekildiği örnek faaliyette bisikletçiler, çevremizi temiz tutmamızın çok önemli ve hayati önem taşıdığını ifade etti. Ormanların doğal ekolojik dengenin yapı taşları olduğunun ifade edildiği çöp toplama etkinliğinde her bireyin bu sorumluluk bilincinde ormanlarımızı ve çevremizi gözü gibi koruması gerektiği vurgulandı.