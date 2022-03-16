Kocaeli Turizm ve Master Planı tanıtıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kentin bütün paydaşlarının desteğiyle hazırlanan Kocaeli Turizm Master Planı tanıtıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Kocaeli Turizm Master Planı ve Markalaşma Lansmanı'nda, geçen yıl düzenlenen Turizm Şurası'nda belirlenen 7 konu başlığı kapsamında hazırlanan planın detayları paylaşıldı.

Program, I Mean It Ceo'su Emrah Yücel'in, Kocaeli Master Planı ve Markalaşma Lansmanı sunumuyla başladı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, bilim, sanayi ve teknoloji şehri Kocaeli'ye yakışır bir Turizm Master Planı'nın hazırlandığını belirterek, bunu en iyi şekilde sunabilecek görsellerle desteklendiğini memnuniyetle gördüğünü söyledi.

Uzun yıllar turizm bölgelerinde çalıştığına değinen Yavuz, "Markalaşmanın ve görsellerin ne kadar kıymetli olduğunu, logonun ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla markalaşmadan, sahiplenmeden başarılı olunamaz." dedi.

Kentin turizm potansiyeline işaret eden Vali Yavuz, "Şöyle düşünelim; çok kaliteli bir malınız var ama depoda bekliyor, vitrinde değil. Alıcısı olmaz. Dolayısıyla bugün aslında Kocaeli'yi vitrine koyduğunuzu görüyorum. Kocaeli'de yaşayan herkesin kentin değerlerine sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.

"Kocaeli, doğayla iç içe olduğunuz bir şehir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yapılan çalışmalarla önemli ve değerli bir plan oluşturulduğunu belirterek, buna Kocaeli halkının sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Kocaeli'nin sanayi kenti olarak bilindiğini ancak çok geniş orman ve tarım arazilerine sahip olduğunu aktaran Büyükakın, geçen yıl düzenledikleri Turizm Şurası'na değinerek, şunları belirtti:

"Bu kent bir sanayi kenti olarak biliniyor. Evet bu kent bir sanayi kenti ama yüzölçümümüzün sadece yüzde 1,5'i sanayi ve ticarete ayrılmış. Sadece yüzde 4,5'i kentsel alan olarak, evler vs. için kullanılıyor. Yüzde 50'si orman, yüzde 30'u tarım arazisi. Bu şehir aslında doğayla iç içe olduğunuz bir şehir. İki denizi, bir gölü olan muhteşem şehir. Muhteşem güzelliklerle iç içe olduğunuz bir şehir. Bu şehirde yabancılar gelip inanılmaz keyifli zaman geçiriyor. Biz bunu biliyoruz."

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut da kentin markalaşması için hazırlanan planı çok önemsediklerini belirterek, şehir için yapılacak her şeyde ortak hareket etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu kapsamda yapılacak çalışmaların Kocaeli Fuarcılık Şirketince sürdürüleceğini anlatan Bulut, "Kocaeli için yapılabilecek her şeye, ortak hareket etme, birlikte olmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Vatandaşlara, yöresel yemekler ikram edildi

Daha sonra Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda İzmitli şef Tahsin Küçük tarafından pişmaniye çekimi yapıldı.

Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın da pişmaniye çekimine eşlik ederek vatandaşlara ikramda bulundu.

Kente özgü yöresel yemeklerden de tatma imkanı bulan davetliler, alanda açılan Kocaeli Görsel Kimlik Ögeleri Sergisi'ni gezdi.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve STK temsilcileri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.