Kocaeli türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası 'tuki'

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası 'Tuki'

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen 99 yaşındaki dev Aldabra kaplumbağası Tuki, hayvanat bahçesinin en fazla ilgi çeken hayvanları arasında. Türkiye'nin tek Aldabra kaplumbağası olan Tuki, derbi maçları öncesi yaptığı tahminlerle de tanınıyor.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen dev Aldabra kaplumbağası Tuki, 99 yaşında. İyi bakıldığında 250 yıl kadar yaşayabilen dev Aldabra kaplumbağaları, 1 buçuk metreye ulaşabilen boyları ve ağırlıkları ile tanınan bir tür. Türkiye'nin tek dev Aldabra kaplumbağası olan Tuki, şu anda 450 kiloya yaklaşan ağırlığı ile 100 yaşına girmeye hazırlanıyor. Tuki adını derbi maçları öncesi yaptığı tahminlerle de duyururken, hayvanat bahçesine gelenler merak ettikleri dev kaplumbağaya bakıyor.

Tuki hakkında bilgi veren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Veterineri Hilal Akbaş, Tuki, Türkiye'nin tek Aldabra kaplumbağası. 1920 doğumlu ve şu anda 99 yaşında. Burada oldukça sağlıklı bir hayat sürüyor. Aldabra dev kaplumbağaları çok iyi şartlarda 200-250 yıl kadar ömre sahipler. İnşallah bizim Tuki'miz de o seneleri görecek. Tuki'nin ağırlığı şu anda yaklaşık 450 kilogram civarında dedi.