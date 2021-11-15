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Kocaeli Türküleri Albümü-2 için Büyükşehir'den özel konser - Son Dakika

Kocaeli Türküleri Albümü-2 için Büyükşehir'den özel konser

15.11.2021 11:29
Kocaeli Türküleri Albümü-2 için Büyükşehir'den özel konser

Kocaeli Türküleri-2 Albümü için düzenlenen özel konserde Kocaeli Türküleri, K.O.Ü Devlet Konservatuarı'nın genç öğrencileri ve Yöresel Kadınlar Korosu tarafından seslendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alan araştırmaları sonucunda kayıt altına alınan Kocaeli Türküleri-2 Albümü için cumartesi akşamı özel bir konser düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu Yöresel Kadınlar Korosu, Kocaeli Türküleri-2 albümünde yer alan türküleri seslendirdi. Cuma akşamı muhteşem bir organizasyonla tanıtımı yapılan Kocaeli Türküleri 2 Albümündeki türküler, Cumartesi akşamı düzenlenen özel konserle ile bir kez daha gönülleri doldurdu. Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından verilen Kent Müzesi müjdesinin, kendilerinin bayramı olduğunu söyledi.

KOCAELİ YEREL KÜLTÜR SERGİSİNİ GEZDİLER

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Kocaeli Türküleri-2 Albümü Özel Konserini, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Enver Mete Aslan, Kocaeli yerel kültür derneklerinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Konser öncesinde vatandaşlar, Kocaeli Kongre Merkezi içinde açılan ve Kocaeli kültürünü beşikten eşiğe gözler önüne seren Kocaeli Yerel Kültür Sergisi'ni gezdi. Sergiyi çok beğenen vatandaşlar Kocaeli ritüellerinin ve geleneğinin yaşatıldığı alanlarda hatıra fotoğrafları çektirdi.

BÜYÜKŞEHİR'İN KATKILARIYLA KÜLTÜRÜMÜZÜ KAYIT ALTINA ALDIK

Konser başlamadan önce Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, bir konuşma yaptı. Hep birlikte Kocaeli'nde yaşamaktan onur duyduklarını söyleyen Dr. Şentürk, "Akçakoca'nın torunları olarak, Gocaanaların, Gocabubaların geleneklerini yaşatmak için Kocaeli'ndeki 10 yerel kültür derneği ile bir araya gelerek Kocaeli Yerel Kültür Platformunu oluşturduk. Yemeklerimizi ve kıyafetlerimizi kayıt altına aldık, halk oyunlarımızın tesisini sağladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin kıymetli katkılarıyla yemeklerimizi bir kitapta topladık. Kocaeli Yemekleri kitabı önemli bir boşluğu doldurdu. TRT repertuarına kayıtlı sadece 6 türkümüz vardı. Büyükşehir ve Üniversitemizin desteklerine biz de katkı sunarak türkülerimizin derlenmesi sağladık" dedi. Türkülerin bir kentin tapusu olduğunu kaydeden Dr. Şentürk, "Bu görüşe hizmet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve Kocaeli Üniversitemize, Doç. Dr. Gülşen Erdal'a teşekkür ediyorum' dedi.

BAŞKANIMIZIN MÜJDESİ BAYRAMIMIZ OLDU

Dr. Metin Şentürk, konuşmasında cuma akşamı gerçekleştirilen Kocaeli Türküleri-2 Albümü ve Kocaeli Yerel Kültür Gecesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın kurulması için talimatını verdiği Kocaeli Kent Müzesi'ne değindi. "Başkanımızın verdiği müjde bizim bayramımız oldu. Kocaeli Kent Müzesi için çok sevindik. Biz de bu müzenin açılışına katkı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE İLE BİRLİKTE ÇALIŞAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kocaeli Türküleri-2 Albümü Derleme Kurulu Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gülşen Erdal da kentin değerinin ortaya çıkartıldığı böylesine önemli bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projede kendilerine destek veren Yerel Kültür Platformuna ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Doç. Dr. Erdal, "Ancak en büyük teşekkürü Kocaelililere ediyorum. Çünkü alan çalışmalarında bizlere sofralarını, evlerini açtılar" dedi. Doç. Dr. Erdal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin değerlerini ortaya çıkartırken, her zaman Kocaeli Üniversitesi ile birlikte hareket ettiğine dikkat çekerek, "Bu çok anlamlı bir yaklaşım. Bu kıymet için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

ŞENTÜRK'TEN DOÇ. DR. ERDAL'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Öte yandan Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, Kocaeli Türküleri Albümündeki emekleri dolayısıyla Doç. Dr. Gülşen Erdal'a teşekkür plaketi takdim etti.

YÖRESEL KADINLAR KOROSU'NDAN MUHTEŞEM TÜRKÜLER

Konuşmaların ardından sahneye ilk olarak Şef Yasin Koçman yönetimindeki Kocaeli Yerel Kültür Platformu Yöresel Kadınlar Korosu, yöresel kıyafetleri içinde geldi. Yöresel Kadınlar Korosu, Kocaeli Türküleri-2 Albümünde yer alan türküleri büyük bir başarı ile seslendirirken, konuklar da alkışlarıyla koroya destek verdi.

BÜYÜKŞEHİR, TÜRKÜLERİ GENÇLERE EMANET ETTİ

Kocaeli Türküleri-2 Albümü Özel Konserinin ikinci bölümünde ise Doç. Dr. Gülşen Erdal yönetimindeki öğrenci korosu sahne aldı. Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Türkülerini kayıt altına alarak gençlere emanet etti. Kocaeli Türküleri-2 Albümündeki türküleri özel konserde seslendiren Kocaeli Üniversitesinin genç sanatçı adayları ise bu emanete en anlamlı şekliyle sahip çıkacaklarını, türküleri başarı ile seslendirerek ortaya koydu.

İKİ KORODAN KANDIRA ÇARŞISI TÜRKÜSÜ

Konserin final türküsünü ise Kocaeli Yerel Kültür Platformu Yöresel Kadınlar Korosu ile Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin oluşturduğu koro birlikte seslendirdi. Her iki koro finalde"Kandıra Çarşısı" türküsünü icra etti.

KOCAELİ TÜRKÜLERİ

Konserde Kocaeli Türküleri-2 Albümünde yer alan Servetiye Cephesi/Yahudi'nin kızı/Lefter/ Kaynana/Suyu içerim suyu/Kıramam mı bu dalı/Kabaklar köken attı/ Karadeniz Gümbür Gümbür/Karpuz kestim/Yelek diktim ve Geliver Geliver Kandıralım türküleri seslendirildi.

TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ TAKDİM ETTİLER

Konserin sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Enver Mete Aslan ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk koro şeflerine emeklerinden ötürü çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Kocaeli Türküleri Albümü-2 için Büyükşehir'den özel konser

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Türküleri Albümü-2 için Büyükşehir'den özel konser - Son Dakika


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