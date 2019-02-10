Kocaeli Tutuklanınca Adliyede İkinci Kattan Aşağı Atladı

Tutuklanınca adliyede ikinci kattan aşağı atladıİZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ahmet Sürücü (29) adliye içerisinde ikinci kattan atladı.

Tutuklanınca adliyede ikinci kattan aşağı atladı



İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ahmet Sürücü (29) adliye içerisinde ikinci kattan atladı. Ağır yaralanan Ahmet Sürücü tedaviye alındı.



Olay, İzmit'te bulunan Kocaeli Adliyesi içerisinde gerçekleşti. Dün gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kadının ölümle tehdit edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, olay yerinde Ahmet Sürücü'yü gözaltına aldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Sürücü, gece Bekirpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltında tutulduktan sonra bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından duruşması görülen Ahmet Sürücü, hakkında tutuklama kararı çıkarılması üzerine mahkeme salonundan çıkar çıkmaz adliye binası içerisinde bulunan korkulukların üzerinden aşağı atladı.



Elleri kelepçeli şekilde intihar eden Ahmet Sürücü, görevlilerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Sürücü, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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