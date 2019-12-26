Kocaeli tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltında - Son Dakika

Kocaeli tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltında

6 saat önce

Tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltındaİZMİT'te bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde, kapının altından içeride bulunan kadının uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen E.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltında

İZMİT'te bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde, kapının altından içeride bulunan kadının uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen E.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine gelen E.E., burada bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., kadınlar tuvaletinde kapının altından içeride bulunan bir mağazada görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı. Durumu fark eden kadın çığlık atmaya başladı. Panikleyen E.E., tuvaletten çıkarak kaçmaya başladı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Mağaza görevlisi kadının, E.E.?den şikayetçi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltında

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:15 Kaynak: DHA
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