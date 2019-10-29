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Kocaeli-uçurumda ölü bulundu

1 saat önce

Uçurumda ölü bulunduKocaeli'nin Körfez ilçesinde, hafriyat döküm sahasının bulunduğu uçurumda Abdullah Günel'in (60) cesedi bulundu.

Uçurumda ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, hafriyat döküm sahasının bulunduğu uçurumda Abdullah Günel'in (60) cesedi bulundu. Yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan Günel'in cesedi yukarı taşınarak, otopsi için morga kaldırıldı.

Körfez İlimtepe Mahallesi yolu üzerinde bulunan hafriyat döküm sahasında bulunan vatandaşlar, uçurumun altında bir kişiyi görerek, 112'yi aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Uçurumdan yaklaşık 30 metre aşağı inen ekipler, Abdullah Günel'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde incelemede bulunurken, Günel'in yakınlarına haber verildi. Olay yerine gelen oğlu, yaklaşık 10 yıldır eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Abdullah Günel'i teşhis etti. Uçurumdan düşerek öldüğü ihtimali üzerinde durulan Abdullah Günel'in cesedi yukarı taşındı. Günel'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli-uçurumda ölü bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
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