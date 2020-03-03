Kocaeli ulaşımında ortak havuz hatları belirlendi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark ve SS. 5 No'lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifinin havuz sisteminde çalışacağı hatlar belirlendi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan UlaşımPark, SS. 5 No'lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifiyle yaptığı şehir içi toplu taşıma sözleşmesi kapsamında havuz sisteminde çalışılacak hatlar belirlendi. Protokol kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a ait 5 araç hat 23 Batı Terminali - Umuttepe, 5 araç hat 33 Sekapark - Umuttepe, 7 araç hat 82 Bayındırlık - Çenesuyu ve 7 araç hat 126 Sopalı - Yahya Kaptan hattında çalışarak, SS. 5 No'lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifine destek verecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve SS. 5 No'lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifinin havuz sisteminde çalışacak hatlarda vatandaşlar unutulmadı. Yoğunluk yaşanan hatlarda uygun tipte otobüslerle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark araçları hizmet verecek. Yolcuların taleplerine uygun sefer ve saat düzenlemeleri yapılarak yolcuların daha hızlı daha konforlu hizmet alması sağlanacak. SS. 5 No'lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi ve UlaşımPark otobüsleri, ortak çalışacakları bu hatlarda hasılat paylaşımı yapacak. - KOCAELİ