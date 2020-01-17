Kocaeli ulaşımında yarıyıl tatili düzenlemesi - Son Dakika
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Kocaeli ulaşımında yarıyıl tatili düzenlemesi

18 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UlaşımPark'a ait toplam 17 otobüs hattında, yarıyıl tatili süresince geçerli olmak üzere sefer ve saatlerinde değişiklik yapıldı.

Kocaeli ulaşımında yarıyıl tatili düzenlemesi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UlaşımPark'a ait toplam 17 otobüs hattında, yarıyıl tatili süresince geçerli olmak üzere sefer ve saatlerinde değişiklik yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde ulaşım hizmeti sağlayan UlaşımPark, yarıyıl tatili nedeniyle 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında toplam 17 hattın sefer ve saatlerinde güncelleme yapıldığını duyurdu. Tatil süresince geçerli olmak üzere UlaşımPark'a ait toplam 17 hattın, sefer ve saatlerinde değişiklik yapıldı. Sefer saatlerinde güncelleme yapılan hatlar; 13,14, 16, 170, 210, 255, 310, 430, 490, 515, 525S, 550, 699, 710, 750, 755 ve 800 olarak açıklandı.


Yapılan açıklamada tatil bitimi olan 2 Şubat tarihinden sonra güncelleme yapılan hatların olağan seferlerine devam edeceği de bildirildi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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