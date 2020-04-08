Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde hastalar

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastaların internet üzerinden görüntülü muayene edilmesi için "İnternet Polikliniği" hizmetini geliştirdi.

Hastane tarafından başlatılan "İnternet Polikliniği Randevusu" hizmetiyle aile hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri poliklinikleri, internet üzerinden hasta kabulüne başladı.

Sistem sayesinde WhatsApp programı telefonunda yüklü olan hastalar, internet üzerinden aldıkları randevuyla, hastaneye gitmeden doktorlarla görüntülü görüşebiliyor.

KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla hastanelere gelmede sorun yaşayabilecek hasta grupları bulunduğunu, onların bu süreçte mağdur olmasını istemediklerini söyledi.

Bu sebeple hastanelerinde "İnternet Polikliniği Randevusu" sistemini kurduklarını ifade eden Cantürk, sistem üzerinden hasta kabulüne de başladıklarını belirtti.

Cantürk, bazı hastaların düzenli takip edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Örneğin, şeker hastasını düşünün, kan şekerinin düzenlenmesi gerekiyor. Kan şekeri düzenlenirken kendi kan şekerine bakıyor. Hekimiyle telefonla konuşarak insülin dozunun ayarlanmasını sağlayabiliyor. ya da birtakım farklı öneriler de bulunulabilir. Psikiyatri hastaları doktorlarıyla telefonla görüntülü görüşerek tedavilerine devam edebiliyor. Hekim bu süreçte buradan bazı psikoterapi yöntemlerini kullanabiliyor." dedi.

"Hasta, evinde yaşamına huzurlu devam ediyor"

Randevu saatinde ilgili hekimin hastayı WhatsApp programı üzerinden arayıp yüz yüze görüştüğünü anlatan Cantürk, "Doktorlarımız hastayla program üzerinden yüz yüze önerilerde bulunuyor. Tahlil sonuçlarını değerlendiriyor. İlaç dozunu ayarlıyor. Bu süreçte hastanın tedavisi hastanede yapılması gerekecekse o zaman hastaneye davet ediyor." diye konuştu.

Cantürk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile de bu konuyu görüştüklerini ve teknik olarak sorun bulunmadığı yanıtını aldıklarını dile getirdi.

Sistemi, hastaların bu süreçte mağdur olmaması için geliştirdiklerini belirten Cantürk, şunları kaydetti:

"Hasta tedavisini alıyor, bu süreçte hastanın kontrol edilmesi gerekiyor. Hastaneye gelse enfeksiyona yatkınlığı daha fazla olabilir. Telefonla yüz yüze görüşüyoruz, hekim görüşünü almış oluyor. Evinde yaşamına huzurlu devam ediyor. Bu sistem hem hastaya hem de hekime birtakım avantajlar sağlıyor. Teknolojinin her türlüsünü hastalarımız için kullanıyoruz. Bu süreçte bunu kullanmamız gerekiyor."