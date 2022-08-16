Prof. Dr. Bülent Oruç: 2 bin 300 orta hasarlı bina bir an önce yıkılmalı - Son Dakika
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Prof. Dr. Bülent Oruç: 2 bin 300 orta hasarlı bina bir an önce yıkılmalı

16.08.2022 09:31

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bülent Oruç, kentte orta hasarlı tanımlanmış ve daha kötü durumda 2 bin 300 civarında yapı olduğunu belirterek, "Bunların bir an önce yıkılması lazım. Beklenen İstanbul depremini biliyoruz.

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bülent Oruç, kentte orta hasarlı tanımlanmış ve daha kötü durumda 2 bin 300 civarında yapı olduğunu belirterek, "Bunların bir an önce yıkılması lazım. Beklenen İstanbul depremini biliyoruz. Bu kadar bina fazla ve bunların bir an önce yıkılması lazım. Tüm Kocaeli havzasındaki binaların yapı stoklarının detaylı bir çalışmayla araştırılması lazım" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bülent Oruç, olası İstanbul depremi nedeniyle Kocaeli'de yapı stoklarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Kentte orta hasarlı tanımlanan binaların yıkılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Oruç, "Kocaeli'de 2 bin 300 civarında orta hasarlı olarak tanımlanmış, hatta belki de daha kötü durumda olan yapılarımız var. Bu yapıların bir an önce yıkılması lazım. Bunu net söylüyorum. Beklenen İstanbul depremini biliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir şüphemiz yok. Ama bu kadar bina fazla ve bunların bir an önce yıkılması lazım. Tüm Kocaeli havzasındaki binaların yapı stoklarının detaylı bir çalışmayla araştırılması lazım." diye konuştu.

Daha güvenli yaşam alanlarında insanlara yaşam şansı verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Oruç, şu ifadeleri kullandı: "İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ele alınacak konular. Bunu hızlandırmak için de elimizden neler geliyorsa yapmamız lazım. Karar vericilere halkımız yardımcı olacak ve akademisyenler olarak bizler de destek vereceğiz. Bunlar yapılıyor mu? Evet yapılıyor, biraz yavaş mı? Evet biraz yavaş. Hızlanmamız gerektiği de açık. 17 Ağustos'tan sonra süreçler bu açıdan olumlu düşünülebilir. Ama eksik yönlerin bir an önce kapatılması elzemdir. Ama en önemlisi bu, 2 bin 300 binanın yıkılması lazım. Onarım veya güçlendirme demiyorum. Yıkılması gerekir. Daha güvenli yaşam alanlarında bu insanlara yaşam şansı verilmelidir. Zaten devletimiz bunu yapmaya hazır. Halkımızın da süreci uzatmaması ve yardımcı olması gerekir."'BÖLGESEL VE ŞEHİRSEL BAZDA DAHA DETAYLANDIRILMASI GEREKİR' Yeni deprem yönetmeliğinde bölgesel ve şehirsel bazda detaylandırılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Oruç, şöyle konuştu:

"Bir diğer önemli konu da yepyeni bir deprem yönetmeliğimiz var. Birkaç yıl önce yayınlanan deprem yönetmeliği işin teknik boyutlarını da içeren çok önemli bir yönetmeliktir. Mühendislik proseslerinin işlemlerinin son derece dikkatli yapılmasını öngören bir yönetmeliktir. Türkiye deprem tehlike haritası yayınlandı. Harita bu yönetmelikle yayınlanan bir haritadır. Bilimsel olarak şunu söylemek lazım. 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde yerin hangi bölgelerinin daha fazla salınım yapacağını ve dolayısıyla daha tehlikeli sonuçlar üretebileceği konusunda bilgiler elde edildi. Ülke bazlı bir haritadır. Doğrudur, gereklidir ama bunun daha sonraki süreçlerde bölgesel ve şehirsel bazda daha detaylandırılması gerekir. Bu süreçler güzel süreçler ama daha zamana ihtiyacımız var. Bunlar yapılırsa tabi çok daha iyi olacaktır"


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Kaynak: DHA

Kocaeli Üniversitesi, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Bülent Oruç: 2 bin 300 orta hasarlı bina bir an önce yıkılmalı - Son Dakika

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